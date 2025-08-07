Путин принял в Кремле иностранного лидера

Путин принял в Кремле президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна

Президент России Владимир Путин принял в Кремле лидера Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Владимир Путин в Кремле встретился с Президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. (...) Перед началом двусторонней встречи состоялась церемония официальной встречи Президента ОАЭ и представление делегаций», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны планируют обсудить вопросы развития российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные международные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

Президент ОАЭ прибыл в Россию утром 7 августа. В аэропорту его встретили спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, замглавы МИД России Сергей Вершинин и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.