РИА Новости: В районе Юнаковки в Сумской области идут тяжелые бои

На участке фронта в районе Юнаковки в Сумской области идут тяжелые бои. Подробности столкновений РИА Новости раскрыли в российских силовых структурах.

«ВСУ, не считаясь с потерями, вновь безуспешно попытались прорвать фланги наступающей группировки войск "Север". Подразделения ВДВ и морской пехоты, отразив натиск противника продолжают наступление», — указал собеседник агентства.

По словам представителя российских силовых структур, на теткинском и глушковском участках разведкой было обнаружено выдвижение двух боевых групп Вооруженных сил Украины на бронетехнике в районе Катериновки. Им было нанесено огневое поражение, в результате которого обе группы оказались уничтожены.

Ранее стало известно, что командование ВСУ в Сумской области отправляет на штурм новобранцев, не прошедших полный курс боевой подготовки, с большинством из которых не проводились даже стрельбы. После этого в бой идут подготовленные подразделения.