Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:10, 7 августа 2025Бывший СССР

Раскрыты подробности боев в районе Юнаковки

РИА Новости: В районе Юнаковки в Сумской области идут тяжелые бои
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

На участке фронта в районе Юнаковки в Сумской области идут тяжелые бои. Подробности столкновений РИА Новости раскрыли в российских силовых структурах.

«ВСУ, не считаясь с потерями, вновь безуспешно попытались прорвать фланги наступающей группировки войск "Север". Подразделения ВДВ и морской пехоты, отразив натиск противника продолжают наступление», — указал собеседник агентства.

По словам представителя российских силовых структур, на теткинском и глушковском участках разведкой было обнаружено выдвижение двух боевых групп Вооруженных сил Украины на бронетехнике в районе Катериновки. Им было нанесено огневое поражение, в результате которого обе группы оказались уничтожены.

Ранее стало известно, что командование ВСУ в Сумской области отправляет на штурм новобранцев, не прошедших полный курс боевой подготовки, с большинством из которых не проводились даже стрельбы. После этого в бой идут подготовленные подразделения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы кадры из атакованного ВСУ Суровикино

    Украинцам раскрыли правду о помощи Запада

    Раскрыты подробности о покушении на российского военного

    «Солнцепек» ударил по позициям «Шквала»

    Две боевые группы ВСУ выдвинулись в сторону границы с Россией

    Поставки дронов ВСУ сорвались из-за ошибочного перевода

    Раскрыты подробности боев в районе Юнаковки

    Россиянин несколько лет насиловал падчерицу

    Хозяйка борделя рассказала о странных причинах мужских измен

    Стали известны подробности плана Трампа по встрече с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости