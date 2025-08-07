Силовые структуры
Раскрыты подробности гибели подростка после драки из-за ремешка для часов

Скончавшийся после драки подросток потерял сознание сразу после удара в грудь
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Косулино Свердловской области подросток потерял сознание сразу после удара во время драки из-за ремешка для часов. Подробности публикует Telegram-канал Mash.

По данным издания, молодой человек, ударивший друга в солнечное сплетение, сам вызвал ему скорую. Подростка пытались откачать случайные прохожие, но им не удалось спасти ему жизнь.

Все трое участников конфликта были знакомы. Мальчики гуляли на улице, когда один из них порвал другому ремешок от часов. Из-за этого владелец аксессуара, занимающийся карате, вспылил и набросился на друга. Тогда за него вступился третий подросток, но тут же получил удар в солнечное сплетение, после чего упал, истекая изо рта кровью.

