08:17, 7 августа 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о покушении на российского военного

ФСБ: Подростки нанесли яд на ручку авто для убийства военного в Новосибирске
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Подростки, задержанные за покушение на российского военного в Новосибирске, нанесли яд на ручку его автомобиля и боковое зеркало. Такие подробности раскрывает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, молодые люди получили заказ от Службы безопасности Украины (СБУ) на одном из интернет-ресурсов. Для подготовки убийства агенты СБУ отправили исполнителям три емкости с опасными химическими веществами.

Как уточнили в ФСБ, эти яды вызывают острую сердечную недостаточность и могут привести к летальному исходу.

Подросткам предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности») УК РФ. Они находятся под стражей.

ЖЗЛ
    Все новости