Силовые структуры
07:56, 7 августа 2025Силовые структуры

Двое подростков готовили убийство российского военнослужащего

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Новосибирске сотрудники силовых структур задержали двух подростков, которые готовили убийство российского военнослужащего по заданию спецслужб Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По версии следствия, молодым людям пообещали денежное вознаграждение за совершение преступления. Для этого они должны были нанести на автомобиль военного опасные химические вещества, полученные от СБУ, но вовремя были остановлены сотрудниками ФСБ.

Сейчас подросткам предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности») УК РФ. Их отправили под стражу.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор агенту СБУ Виктору Кучеру, который готовил покушение на командующего Дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ в 2024 году.

