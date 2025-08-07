Силовые структуры
04:28, 7 августа 2025Силовые структуры

Готовившему покушение на командующего ВКС РФ агенту СБУ вынесли приговор

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hedi Benyounes / Unsplash

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Кучера, который по заданию украинских спецслужб в 2024 году готовил покушение на командующего на тот момент Дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Кучера приговорили к 20 годам лишения свободы. Отмечается, что украинец свою вину не признал.

Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также суд назначил агенту СБУ штраф в размере 700 тысяч рублей.

Ранее южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам лишения свободы агента Службы безопасности Украины (СБУ) Алексея Попадейкина за попытку взорвать жителя Запорожской области.

    Все новости