Готовившему покушение на командующего ВКС РФ агенту СБУ вынесли приговор

Готовивший покушение на командующего ВКС РФ агент СБУ получил 20 лет тюрьмы

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Кучера, который по заданию украинских спецслужб в 2024 году готовил покушение на командующего на тот момент Дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Кучера приговорили к 20 годам лишения свободы. Отмечается, что украинец свою вину не признал.

Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также суд назначил агенту СБУ штраф в размере 700 тысяч рублей.

Ранее южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам лишения свободы агента Службы безопасности Украины (СБУ) Алексея Попадейкина за попытку взорвать жителя Запорожской области.