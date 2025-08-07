Бывший СССР
Раскрыты последствия массированного ночного удара ВС России по Днепропетровской области

В ходе удара ВС России по Днепропетровской области повреждена инфраструктура
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

В ходе массированных ночных ударов Вооруженных сил (ВС) России по Днепропетровской области повреждены предприятия и инфраструктура. Об этом рассказал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В Днепре повреждены или уничтожены административное здание, транспортное предприятие», — раскрыты последствия удара в публикации.

Одним из последствий ударов стали пожары, в том числе на территории одного из производств. Атака была нанесена в ночь на 7 августа ударными дронами-камикадзе типа «Герань».

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что взятие под контроль ВС России села Январское в Днепропетровской области позволит российским военным продвигаться на западных рубежах соседней Донецкой народной республики.

