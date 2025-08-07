Роскомнадзор отказался раскрыть сведения о «Радиостанции Судного дня» УВБ-76

Роскомнадзор отказался раскрыть сведения о радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка». Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство ответило на соответствующий запрос агентства, указав, что информация о радиоэлектронных средствах и их владельцах предоставляется только госорганам в рамках их полномочий. В частности, неизвестной осталась дата создания и регистрации станции.

В июне Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Тогда сообщалось, что радиодиапазон, в который входит частота работы станции 4625 кГц, предназначен для радиоэлектронных средств любого назначения. Таким образом, в теории вещать может любое физическое лицо. При этом, добавили в ведомстве, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.