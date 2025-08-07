Россия
20:56, 7 августа 2025Россия

Роспотребнадзор опроверг информацию об инфекции на теплоходе в Москве

Роспотребнадзор: Сообщения об инфекции на теплоходе в Москве не подтвердились
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сообщения о кишечной инфекции на теплоходе в Москве не подтвердились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по столице.

Специалисты провели эпидрасследование на судне «Лев Толстой». Были отобраны пробы воды, остатки продуктов, а также смывы с объектов окружающей среды.

«Информация о случаях заболевания острыми кишечными инфекциями среди пассажиров и персонала не подтвердилась», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что россияне якобы отравились во время круиза «Москва — Казань — Москва» на судне «Лев Толстой». Десятки путешественников пожаловались на тошноту, рвоту, головокружение и повышение температуры тела.

