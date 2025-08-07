Экономика
15:29, 7 августа 2025Экономика

Россиян призвали не экономить при ремонте жилья на четырех вещах

Дизайнер Боровская: При ремонте не стоит экономить на трубах и смесителях
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

При ремонте жилья не стоит экономить на инженерных системах, смесителях, электрике и мебельной фурнитуре. Выбирать эти четыре категории вещей с умом призвала россиян дизайнер и архитектор Мария Боровская в беседе с радио Sputnik.

«То есть если вы разводите сантехнику, то все трубы должны быть качественные, потому что не дай бог, у вас что-то там протечет, и потом вы будете впоследствии иметь какие-то проблемы», — подчеркнула эксперт.

Боровская добавила, что сокращать бюджет на ремонт за счет электрики и смесителей тоже не нужно — особенно, если они встраиваются в стену. «Следующий момент, на чем бы я все-таки не стала экономить, это мебельная фурнитура, дверная фурнитура, потому что, когда мы на этом экономим, оно быстро летит и портится, и впоследствии вам придется ее заменить», — рассказала дизайнер.

А вот при выборе строительных и отделочных материалов, кухонных гарнитуров и прочей мебели можно сократить траты. Бюджетные аналоги зачастую выглядят не менее эффектно и могут прослужить долго.

Ранее стало известно, что россияне сократили траты на ремонт на 25 процентов. Эксперты связывают такую динамику с перераспределением средств в сберегательные инструменты под высокие ставки.

