Россиянам категорически отсоветовали кормить голубей

Городские голуби (Columba livia domestica) могут быть переносчиками до 90 видов заболеваний, из которых не менее 10 представляют эпидемиологическую опасность для людей. По этой причине кормить и касаться этих птиц опасно, предупредил директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин в беседе с «Газетой.Ru».
В том числе голуби переносят орнитоз (пситтакоз) — инфекцию, передающуются при вдыхании пыли, содержащей частицы высохшего помета, перьев или выделений инфицированных птиц. Болезнь поражает дыхательную систему, может вызвать пневмонию, лихорадку, головную боль и интоксикацию организма, а в некоторых случаях — проблемы с сердечно-сосудистой и центральной нервной системой.
Среди других болезней, передающихся от голубей — сальмонеллез, криптококкоз и гистоплазмоз. Кроме того, этот вид птиц является резервуаром для различных эктопаразитов, в частности клещей и блох, а также гельминтов, которые могут быть переданы человеку. Перья и помет голубей содержат аллергены, способные послужить триггером для развития астмы, аллергического ринита и контактных дерматитов.
«В связи с изложенным рекомендуется воздерживаться от контакта с дикими голубями, не кормить их с рук и не способствовать их скоплению вблизи жилых зданий», — заключил Гламаздин. Он добавил, что если до голубя все же пришлось дотронуться, после следует тщательно вымыть руки с мылом.
Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект, запрещающий кормить животных рядом с многоквартирными домами, школами, больницами и другими объектами.