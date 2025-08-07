Экономика
10:12, 7 августа 2025Экономика

Россиянам категорически отсоветовали кормить голубей

Профессор Гламаздин: Голуби могут переносить до 90 заболеваний
Александра Качан (Редактор)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Городские голуби (Columba livia domestica) могут быть переносчиками до 90 видов заболеваний, из которых не менее 10 представляют эпидемиологическую опасность для людей. По этой причине кормить и касаться этих птиц опасно, предупредил директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин в беседе с «Газетой.Ru».

В том числе голуби переносят орнитоз (пситтакоз) — инфекцию, передающуются при вдыхании пыли, содержащей частицы высохшего помета, перьев или выделений инфицированных птиц. Болезнь поражает дыхательную систему, может вызвать пневмонию, лихорадку, головную боль и интоксикацию организма, а в некоторых случаях — проблемы с сердечно-сосудистой и центральной нервной системой.

Среди других болезней, передающихся от голубей — сальмонеллез, криптококкоз и гистоплазмоз. Кроме того, этот вид птиц является резервуаром для различных эктопаразитов, в частности клещей и блох, а также гельминтов, которые могут быть переданы человеку. Перья и помет голубей содержат аллергены, способные послужить триггером для развития астмы, аллергического ринита и контактных дерматитов.

«В связи с изложенным рекомендуется воздерживаться от контакта с дикими голубями, не кормить их с рук и не способствовать их скоплению вблизи жилых зданий», — заключил Гламаздин. Он добавил, что если до голубя все же пришлось дотронуться, после следует тщательно вымыть руки с мылом.

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект, запрещающий кормить животных рядом с многоквартирными домами, школами, больницами и другими объектами.

    Все новости