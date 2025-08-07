Россия
Россияне раскритиковали продаваемые в приграничье десерты с отсылкой к СВО

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Rasmus Gundorff Sæderup / Unsplash

Россияне раскритиковали продаваемые в приграничной Белгородской области десерты с отсылкой к специальной военной операции (СВО) на Украине. На это обратило внимание издание «Подъем».

Пирожные в виде бомбоубежищ с надписями «Укрытие от укрытия» и «Укрытие от жизни после 2022 года» заметили в меню кафе «Бюро» в Белгороде.

В сети к такому десерту отнеслись двояко. Критики заявили, что таким образом «хайпиться на нынешней обстановке» недопустимо.

В заведении изданию рассказали, что пирожное уберут из меню в ближайшее время. «В постоянном меню не рассматривается точно — все-таки это для кого-то флешбэки всякие, не очень хорошо относятся. Но в целом очень популярное пирожное», — прокомментировал изданию представитель компании.

Ранее в Тульской области власти предложили семьям, потерявшим родственников на СВО, начать продавать кофе. Им обещали выдать вендинговые аппараты и стартовый набор сырья.

