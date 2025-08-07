Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

«VK Знакомства»: 70 % россиян имели отношения на расстоянии

Большинство россиян — 70 процентов — имели отношения на расстоянии. При этом у почти половины из них (49 процентов) такие отношения длились год и больше. Об этом свидетельствуют результаты исследования дейтинг-сервиса «VK Знакомства», в ходе которого было опрошено более 1 200 человек из разных регионов страны.

Большинство россиян (54 процента), состоявших в отношениях на расстоянии, не сталкивались с изменами в паре. Однако 36 процентов респондентов признались, что партнер был им не верен, а еще десять процентов и сами изменяли в таких отношениях. Кроме того, 24 процента опрошенных мужчин заявили, что отношения без физической близости для них невозможны.

При этом половина опрошенных (52 процента) уверены, что расстояние не стало бы для них помехой в отношениях. Еще 28 процентов полагают, что уровень доверия в отношениях такого формата был бы ниже. При этом каждый пятый респондент считает почти невозможным доверять человеку на расстоянии.

Опрошенные полагают, что сохранить отношения на расстоянии помогают регулярное общение, доверие в паре, общие планы на будущее и поездки друг к другу. Причем 85 процентов уверены, что совершаться визиты должны по инициативе мужчины. Также большинство (48 процентов) отметили, что такие отношения требуют осознанности и эмоциональной зрелости партнеров. Еще 19 процентов считают их возможностью проверить свои чувства на прочность. Некоторые же, наоборот, считают подобный формат признаком незрелости — об этом заявил каждый пятый респондент.

