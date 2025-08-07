Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:24, 7 августа 2025Силовые структуры

Россиянин из электрички увидел разгрузку военной техники и попал под следствие

В Крыму мужчину осудят за передачу данных иностранной разведке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Крыму мужчину осудят за передачу данных иностранной разведке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года местный житель, будучи противником проведения специальной военной операции (СВО) в одном из мессенджеров установил контакт с представителем главного управления разведки (ГУР) Украины.

По его заданию обвиняемый, находясь в электричке, наблюдал за разгрузкой военного транспорта, после чего направил координаты этого места представителю разведки иностранного государства.

Его действия выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что раскрыта судьба обвиненного в госизмене российского профессора.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Геленджике остановили «целый чача-мобиль». Число жертв ядовитого алкоголя с юга России растет

    Путин поздравил с юбилеем композитора песен Пугачевой и Орбакайте

    24-летнюю звезду «Дома-2» нашли мертвой в квартире

    Расходы российского бюджета резко выросли

    Массовое отравление детей в российском лагере вызвало реакцию СК

    Брата главы российского региона осудят за полумиллиардное хищение

    Звезды «Приключений Электроника» резко высказались о покинувших Россию артистах

    Звезду «Эйфории» заметили на съемках «Дьявол носит Prada 2»

    Неизвестный отрезал голову знаменитому крокодилу по прозвищу Казанова Буддабаду

    В России захотели отменить один штраф для автомобилистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости