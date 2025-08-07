Россиянин из электрички увидел разгрузку военной техники и попал под следствие

В Крыму мужчину осудят за передачу данных иностранной разведке

В Крыму мужчину осудят за передачу данных иностранной разведке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года местный житель, будучи противником проведения специальной военной операции (СВО) в одном из мессенджеров установил контакт с представителем главного управления разведки (ГУР) Украины.

По его заданию обвиняемый, находясь в электричке, наблюдал за разгрузкой военного транспорта, после чего направил координаты этого места представителю разведки иностранного государства.

Его действия выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что раскрыта судьба обвиненного в госизмене российского профессора.