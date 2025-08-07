Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:18, 7 августа 2025Путешествия

Российские туристы провели ночь в аэропорту Турции из-за задержки рейса

Россияне застряли в аэропорту Антальи на 15 часов из-за задержки рейса
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российские туристы провели ночь в аэропорту Турции из-за задержки рейса «Уральских авиалиний». О застрявших на курорте соотечественниках сообщает TourDom.

Уточняется, что вылет самолета из Антальи в Минводы задерживается на 15 часов. Он должен был отправиться в 07:20 7 августа, а пассажиров разбудили и привезли в авиагавань в три часа ночи. С тех пор несколько раз вылет сдвигался. Онлайн-табло аэропорта показывает, что борт должен отправиться в 20:20.

Перевозчик предоставил клиентам горячее питание, но не разместил их в гостиницах.

Ранее восемь человек, включая шесть российских туристов, пострадали в аварии в Турции по пути на фестиваль. Уточняется, что столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса произошло в 8:00 по дороге из Антальи в Каппадокию, в Карамане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил, что Россия готова к обмену территориями с Украиной. Какие регионы могут в нем участвовать?

    Индийский бизнес отреагировал на 50-процентные пошлины Трампа

    Путин провел вторые переговоры за день

    Раскрыты подробности исчезновения туристки с шезлонга во время отпуска с мужем в Европе

    iPhone будет работать на процессорах Samsung

    Театр олимпийской чемпионки принес ей многомиллионные убытки

    Совбез ООН рассмотрит ситуацию об уголовном преследовании Гуцул

    Назван лучший тренажер для идеального пресса

    В Москве стало меньше киберпреступлений

    Готовившая к IELTS сеть языковых школ стала нежелательной в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости