Россияне застряли в аэропорту Антальи на 15 часов из-за задержки рейса

Российские туристы провели ночь в аэропорту Турции из-за задержки рейса «Уральских авиалиний». О застрявших на курорте соотечественниках сообщает TourDom.

Уточняется, что вылет самолета из Антальи в Минводы задерживается на 15 часов. Он должен был отправиться в 07:20 7 августа, а пассажиров разбудили и привезли в авиагавань в три часа ночи. С тех пор несколько раз вылет сдвигался. Онлайн-табло аэропорта показывает, что борт должен отправиться в 20:20.

Перевозчик предоставил клиентам горячее питание, но не разместил их в гостиницах.

Ранее восемь человек, включая шесть российских туристов, пострадали в аварии в Турции по пути на фестиваль. Уточняется, что столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса произошло в 8:00 по дороге из Антальи в Каппадокию, в Карамане.