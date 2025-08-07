Путешествия
14:33, 7 августа 2025

Шесть российских туристов пострадали в аварии в Турции

TurizmNews: Восемь человек, включая шесть россиян, пострадали в ДТП в Турции
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Lino Mirgeler / dpa / Globallookpress.com

Восемь человек, включая шесть российских туристов, пострадали в аварии в Турции по пути на фестиваль. Об этом сообщает TurizmNews.

Уточняется, что столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса произошло в 8:00 по дороге из Антальи в Каппадокию, в Карамане. Водитель микроавтобуса Сергей В. Б. потерял управление во время ДТП и врезался в дорожные знаки, после чего его транспортное средство перевернулось.

Пострадавших доставили в больницу на машине скорой помощи. Один из российских туристов находится в тяжелом состоянии, но жизни других ничего не угрожает.

Согласно показаниям водителя легкого автомобиля по имени Мехмет, он проехал на зеленый свет, после чего перед ним внезапно появился микроавтобус. Это и стало причиной аварии. Начато расследование.

Ранее более 20 туристов пострадали в результате ДТП с автобусом в Башкирии. По данным ГИБДД, автоавария произошла в Кигинском районе республики.

