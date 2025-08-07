Российский ребенок пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ

Гладков: Из-за взрыва БПЛА ВСУ пострадал 12-летний ребенок

В селе Головчино из-за взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал 12-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава российского региона уточнил, что у мальчика диагностирована минно-взрывная травма и баротравма. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Он уточнил, что всего село Головчино атаковали три БПЛА. В результате были повреждены два коммерческих объекта, частный дом и спецтехника.

Гладков добавил, что также в селе Косилово дроны уничтожили два легковых автомобиля и повредили еще один.

Ранее ВСУ атаковали Валуйский округ Белгородской области, в результате чего пострадали три человека.