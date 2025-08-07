Сбежавших из Техаса демократов предупредили об угрозе взрыва

Отель со сбежавшими из Техаса законодателями от Демократической партии предупредили об угрозе взрыва. Об этом сообщает Washington Post (WP).
«Покинувшие Техас законодатели-демократы (...) были эвакуированы из пригородного отеля Чикаго в среду утром из-за того, что полиция назвала потенциальной угрозой взрыва», — утверждается в публикации.
По данным издания, после поступившего сигнала из гостиницы эвакуировали около 400 человек. По словам заместителя шерифа Эми Джонсон, полиция не нашла ничего подозрительного в отеле. В результаты постояльцы смогли вернуться в номера. Позднее представители демократов сообщили, что никто не пострадал.
Ранее губернатор Техаса Грег Эббот поручил арестовать законодателей-демократов, сбежавших из штата, чтобы заблокировать голосование по плану перераспределения избирательных округов.