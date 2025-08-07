Сбежавших из Техаса демократов предупредили об угрозе взрыва

WP: Отель со сбежавшими из Техаса демократами предупредили об угрозе взрыва

Отель со сбежавшими из Техаса законодателями от Демократической партии предупредили об угрозе взрыва. Об этом сообщает Washington Post (WP).

«Покинувшие Техас законодатели-демократы (...) были эвакуированы из пригородного отеля Чикаго в среду утром из-за того, что полиция назвала потенциальной угрозой взрыва», — утверждается в публикации.

По данным издания, после поступившего сигнала из гостиницы эвакуировали около 400 человек. По словам заместителя шерифа Эми Джонсон, полиция не нашла ничего подозрительного в отеле. В результаты постояльцы смогли вернуться в номера. Позднее представители демократов сообщили, что никто не пострадал.

Ранее губернатор Техаса Грег Эббот поручил арестовать законодателей-демократов, сбежавших из штата, чтобы заблокировать голосование по плану перераспределения избирательных округов.