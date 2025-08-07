Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:40, 7 августа 2025Мир

Сбежавших из Техаса демократов предупредили об угрозе взрыва

WP: Отель со сбежавшими из Техаса демократами предупредили об угрозе взрыва
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nam Y. Huh / AP

Отель со сбежавшими из Техаса законодателями от Демократической партии предупредили об угрозе взрыва. Об этом сообщает Washington Post (WP).

«Покинувшие Техас законодатели-демократы (...) были эвакуированы из пригородного отеля Чикаго в среду утром из-за того, что полиция назвала потенциальной угрозой взрыва», — утверждается в публикации.

По данным издания, после поступившего сигнала из гостиницы эвакуировали около 400 человек. По словам заместителя шерифа Эми Джонсон, полиция не нашла ничего подозрительного в отеле. В результаты постояльцы смогли вернуться в номера. Позднее представители демократов сообщили, что никто не пострадал.

Ранее губернатор Техаса Грег Эббот поручил арестовать законодателей-демократов, сбежавших из штата, чтобы заблокировать голосование по плану перераспределения избирательных округов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала юг России 80 беспилотниками. В нескольких регионах возникли пожары, движение по Крымскому мосту перекрыто

    Россиянам назвали способы сэкономить на оплате интернета

    Раскрыто возможное место встречи Путина и Трампа

    Огромная редкая рыба всплыла около пляжа и напугала отдыхающих

    Пожилой крановщик домогался 16-летней россиянки в маршрутке

    Снижение цен в России призвали не называть дефляцией

    Сбежавших из Техаса демократов предупредили об угрозе взрыва

    Ирина Шейк снялась в откровенном образе для Vogue

    Крымский мост повторно перекрыли

    Названо условие для оживления ипотеки в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости