Соратник Жириновского решил подать в суд на Слуцкого и ЛДПР

Депутат ГД Нилов решил подать в суд на ЛДПР и ее лидера Слуцкого
Ярослав Нилов

Ярослав Нилов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Ярослав Нилов решил подать в суд на ЛДПР и ее лидера Леонида Слуцкого. Об этом сообщают «Ведомости».

По информации издания, исковое заявление будет подано 7 августа в Мещанский районный суд города Москвы. Нилов будет требовать признания незаконным своего исключения из ЛДПР.

Ответчиками в исковом заявлении значатся сама партия и Слуцкий. Позиция истца основана на том, что действия партии противоречат ее уставу. Нилов также просит восстановить его членство в ЛДПР.

Ранее исковое заявление в Верховный суд подал бывший депутат Госдумы Василий Власов. Он хотел добиться признания незаконным лишения его мандата.

