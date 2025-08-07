США смягчили риторику в отношении России

WP: Госдеп смягчил риторику в отношении РФ в ежегодном докладе о правах человека

Госдепартамент США в докладе о ситуации с правами человека в мире по итогам 2024 года смягчит риторику в отношении России, Израиля и Сальвадора. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на проект документа.

В частности, доклада за 2024 год удалены сведения о возможных случаях дискриминации в отношении членов ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и других предполагаемых нарушениях.

Также в проекте доклада по Сальвадору, который по настоянию Вашингтона согласился заключать в тюрьму депортированных из Соединенных Штатов мигрантов, говорится, что в 2024 году в стране не было «достоверных сообщений о серьезных нарушениях прав человека». Однако, отмечает издание, в докладе Госдепа по стране за 2023 год были выявлены «серьезные проблемы с правами человека», включая случаи пыток и «тяжелые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах».

По данным WP, в администрации президента США Дональда Трампа объяснили, что отчеты сокращены для «удобства чтения». «В докладе о правах человека основное внимание уделяется ключевым вопросам», — сообщил высокопоставленный чиновник Госдепа, пожелавший остаться анонимным. По его словам, документ за 2024 год был переработан таким образом, чтобы исключить избыточность и повысить читаемость доклада.

Ранее МИД Индии назвал доклад Госдепа о ситуации в штате Манипур предвзятым. В ведомстве отметили, что документ демонстрирует слабое понимание ситуации.