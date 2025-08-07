Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:04, 7 августа 2025Мир

США смягчили риторику в отношении России

WP: Госдеп смягчил риторику в отношении РФ в ежегодном докладе о правах человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: KL / HB / CLH / Reuters

Госдепартамент США в докладе о ситуации с правами человека в мире по итогам 2024 года смягчит риторику в отношении России, Израиля и Сальвадора. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на проект документа.

В частности, доклада за 2024 год удалены сведения о возможных случаях дискриминации в отношении членов ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и других предполагаемых нарушениях.

Также в проекте доклада по Сальвадору, который по настоянию Вашингтона согласился заключать в тюрьму депортированных из Соединенных Штатов мигрантов, говорится, что в 2024 году в стране не было «достоверных сообщений о серьезных нарушениях прав человека». Однако, отмечает издание, в докладе Госдепа по стране за 2023 год были выявлены «серьезные проблемы с правами человека», включая случаи пыток и «тяжелые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах».

По данным WP, в администрации президента США Дональда Трампа объяснили, что отчеты сокращены для «удобства чтения». «В докладе о правах человека основное внимание уделяется ключевым вопросам», — сообщил высокопоставленный чиновник Госдепа, пожелавший остаться анонимным. По его словам, документ за 2024 год был переработан таким образом, чтобы исключить избыточность и повысить читаемость доклада.

Ранее МИД Индии назвал доклад Госдепа о ситуации в штате Манипур предвзятым. В ведомстве отметили, что документ демонстрирует слабое понимание ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае назвали решение Путина предупреждением Трампу

    Подразделение ВСУ попало в огневой мешок в Харьковской области

    ВС РФ форсировали реку у Волчанска и отвоевали часть берега

    Раскрыта судьба виллы Зеленского в Италии

    Россиян предупредили о краже паролей через Wi-Fi

    Порнозвезда назвала лучшего любовника в мире

    Названы ключевые участки продвижения ВС России в зоне СВО

    Простые добавки смогли вернуть мозгу энергию и молодость

    Офицерский состав ВСУ начали выводить из города в ДНР

    В Южной Корее задержали перебежчика из КНДР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости