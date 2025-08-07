Россия
10:42, 7 августа 2025Россия

Стало известно о подвиге пограничника при вторжении «озверевших» ВСУ в Курскую область

Пограничник РФ подорвал себя гранатой в начале вторжения ВСУ в Курскую область
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Стало известно о подвиге пограничника в начале вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в 2024 году. Об этом рассказал Telegram-канал «Месть доброй воли».

Бой на границе произошел 5 августа 2024 года — за день до того как украинские подразделения вошли в российское приграничье. Первое сопротивление оккупантам оказал майор Юрий Смолкотин с подчиненным ему личным составом.

Несмотря на численное превосходство украинцев и два ранения, офицер продолжал руководить боем. Когда сдерживать противника больше было нельзя, он лично прикрыл отход своих бойцов. При приближении к нему украинцев майор подорвал себя гранатой. После этого «озверевшие украинцы» разрядили в его тело три магазина, отмечает канал.

Приграничные территории Курской области были полностью освобождены от ВСУ в марте. По оценке командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, за время курской кампании ВСУ потеряли около 70 тысяч человек. Ранее схожие цифры озвучил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

