19:53, 7 августа 2025

Трамп начал кадровые чистки в ФБР из-за критики

Fox News: Трамп начал увольнять несогласных с ним сотрудников ФБР
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп начал увольнять несогласных с его политикой сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщает Fox News.

По словам собеседников телеканала, под кадровую чистку попали специальный агент Уолтер Джиардина, расследовавший деятельность советника действующего американского лидера Питера Наварро, а также исполняющий обязанности директора вашингтонского отделения ФБР Стивен Дженсен.

До этого, в марте, ФБР сократило отдел по борьбе с преступностью в США. Отмечалось, что рассматривалась возможность полного расформирования отдела.

