Трамп проигнорировал одного президента

Трамп проигнорировал визит президента Швейцарии Келлер-Зуттер в Вашингтон
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп проигнорировал официальный визит своей швейцарской коллеги Келлер-Зуттер и вице-президента конфедерации Ги Пармелена в Вашингтон. Об этом сообщает газета La Tribune de Genève.

«[Трамп] не уделил им даже пяти минут», — отмечает издание, указав, что швейцарская делегация была намерена достичь с Белым домом договоренности об отмене решения Трампа 7 августа ввести против Берна 39-процентные торговые пошлины.

Ранее в Ассоциации технологической промышленности Швейцарии (Swissmem) заявили, что воздействие американских пошлин на швейцарскую экономику стало ужасным сценарием.

