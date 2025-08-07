Трамп проигнорировал одного президента

Трамп проигнорировал визит президента Швейцарии Келлер-Зуттер в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп проигнорировал официальный визит своей швейцарской коллеги Келлер-Зуттер и вице-президента конфедерации Ги Пармелена в Вашингтон. Об этом сообщает газета La Tribune de Genève.

«[Трамп] не уделил им даже пяти минут», — отмечает издание, указав, что швейцарская делегация была намерена достичь с Белым домом договоренности об отмене решения Трампа 7 августа ввести против Берна 39-процентные торговые пошлины.

Ранее в Ассоциации технологической промышленности Швейцарии (Swissmem) заявили, что воздействие американских пошлин на швейцарскую экономику стало ужасным сценарием.