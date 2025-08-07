Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:32, 7 августа 2025Наука и техника

Трамп захотел отказаться от двух миссий НАСА

AP: Трамп захотел отказаться от миссий НАСА OCO-2 и OCO-3
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Gene Blevins / Reuters

Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе НАСА на 2026 финансовый год захотел отказаться от двух космических миссий. Об этом со ссылкой на документы сообщает агентство агентство Associated Press (AP).

Речь идет об аппаратах Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) и OCO-3, запущенных в 2014 и 2019 годах, соответственно, которые отслеживают источники углекислого газа в атмосфере Земли.

Агентству подтвердили в НАСА, что обе миссии будут прекращены «в соответствии с повесткой дня президента и бюджетными приоритетами».

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

По словам Дэвида Криспа, который руководил программой OCO в НАСА, аппараты помогли ученым обнаружить, что тропические леса вдоль реки Амазонка вырабатывают больше углекислого газа, чем поглощают, тогда как бореальные леса в Канаде и России поглощают больше углекислоты, чем выделяют.

В июле исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи заявил, что США планируют в ближайшие годы осуществить высадку астронавтов на Луну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретится с Трампом

    Раскрыты наиболее вероятные места встречи Путина и Трампа

    Обвиняемым по делу о хищении усадьбы Чубайса вынесли приговор

    В Кремле предрекли встрече Путина и Трампа историческое значение

    Российские военные создали стену дронов в ДНР

    Названы возможные места встречи Путина и Трампа

    Потребности Украины во внешнем финансировании оценили

    Американский новичок «Авангарда» рассказал об ошеломившей его России

    Морской лев попытался утащить под воду девятилетнюю школьницу

    Валя Карнавал показала откровенные фото с отдыха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости