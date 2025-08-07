Украинского военного наказали за превращение российского хутора в огневую точку

Бойца ВСУ Мисякова приговорили к 14 годам колонии за вторжение в Курскую область

Бойца 115 отдельной механизированной бригады Вооруженных сиил Украины (ВСУ) Дмитрия Мисякова приговорили к 14 годам колонии за вторжение в Курскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 5 января Мисяков со сослуживцами вторгся в Курскую область, захватил участок хутора Бердин и превратил его в наблюдательно-огневую позицию с целью блокирования и удержания населенного пункта под вооруженным контролем. Но уже к вечеру того же дня он попал в плен и был передан следователям.

Ранее два бойца ВСУ получили 15 и 16 лет колонии за нападение на Курскую область.