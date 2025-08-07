Экономика
20:14, 7 августа 2025

В БРИКС начали готовить жесткий ответ на пошлины Трампа

Малинин: Страны БРИКС начали прорабатывать ответные меры на пошлины Трампа
Вячеслав Агапов

Фото: РИА Новости

Страны БРИКС начали прорабатывать меры в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа. Об этом заявил соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества политолог Алексей Малинин, сообщает РИА Новости.

По мнению эксперта, вопрос ответа на угрозы Вашингтона могли обсуждать на консультациях, которые прошли в Кремле. Участие в них принял президент РФ Владимир Путин и советник премьер-министра Индии по вопросам нацбезопасности Аджит Довал, а также помощник президента Юрий Ушаков и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

России на руку столь агрессивное поведение Трампа — поставив Индию в сложную положение и сделав тарифное давление публичным, он добился того, что партнеры по БРИКС стали сближаться, добавил Малинин.

В ответ на угрозы американского лидера кратно увеличить пошлины для государств, которые закупают российскую нефть, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что не поступит в ущерб интересам фермеров страны, даже если придется заплатить высокую цену. После того как президент США Дональд Трамп ввел на индийские товары пошлины в 50 процентов, Моди пообещал не идти на компромисс.

