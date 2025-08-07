Мир
17:10, 7 августа 2025Мир

В Британии предрекли скорый обвал фронта на Украине

Британский политик Кертен: Линия фронта на Украине близка к коллапсу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Линия фронта на Украине находится на грани обрушения. Об этом заявил британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсети X.

«Линия фронта на Украине близка к коллапсу. Россия может скоро занять Покровск, Северск, Купянск, Херсон и Константиновку», — написал он.

Политик отметил, что в подобной ситуации продолжать мобилизацию и «посылать на смерть еще больше молодых людей» становится совершенно бессмысленным.

Ранее британский политолог Сэм Грин прокомментировал сообщения о готовящейся встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. «Боюсь, что для Украины это не лучший день», — написал он.

