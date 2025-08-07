Мир
11:53, 7 августа 2025
Мир

В Кремле предрекли встрече Путина и Трампа историческое значение

Дмитриев: Встреча Путина и Трампа может стать исторической
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом может стать исторической. Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Это встреча может стать исторической. Диалог одержит победу», — отметил Дмитриев.

Спецпредставитель подтвердил, что встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе. Он сообщил, что подготовка к переговорам двух лидеров продолжается.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и его американского коллеги согласована, она состоится в ближайшие дни.

