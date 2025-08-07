В Москве цены аренды машино-места сравнялись с жильем

В Москве сравнялись цены аренды дорогого машино-места и среднего жилья

В Москве цена на аренду дорогого машино-места достигла стоимости съема «средней» квартиры, сообщает РБК.

На середину 2025 года стоимость аренды самого дорогого машино-места в Москве составляет 85 тысяч рублей в месяц. Столько же — средняя ставка аренды квартиры в столице в шести столичных административных округах.

Арендное жилье дешевле дорогого парковочного места в Новой Москве — в 1,5 раза. Средняя стоимость аренды жилья там составляет 59 тысячи рублей в месяц. В восточной части города жилье снять дешевле в 1,1–1,2 раза: в Восточном округе (ВАО) средняя ставка аренды квартиры составляет 69,6 тысячи рублей в месяц, в Юго-Восточном (ЮВАО) — 73,4 тысячи рублей в месяц, в Северо-Восточном (СВАО) — 75,5 тысячи рублей.

Ранее эксперты перечислили самое недорогое съемное жилье в Москве. Однокомнатную квартиру за 38 тысяч рублей в месяц площадью 42 «квадрата» можно найти на Загорьевской улице, в девяти минутах езды от станции метро «Царицыно». За сумму до 40 тысяч рублей квартиры расположены недалеко от станций «Щелковская», «Домодедовская» и «Ясенево».