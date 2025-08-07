В России дочь пропавшего на СВО бойца поместили в детдом на «реабилитацию»

В Петербурге дочь бойца СВО поместили в детдом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

После того как отец девочки ушел на спецоперацию, его дочь жила с опекуном — новой женой солдата. Летом дочь солдата приехала в Москву, где живет ее тетя. Та утверждает, что племянница рассказала ей об издевательствах мачехи.

Тетя девочки попросила привлечь опекуна девочки к ответственности. Сразу после этого дочь военнослужащего забрали в детский дом для прохождения «социальной реабилитации».

В это время тетя девочки добивается, чтобы ребенка передали ей. Она утверждает, что брат не сделал ее опекуном своей дочери «из-за личных обид». Позиция жены бойца и мачехи девочки в публикации не приводится.

Ранее в Челябинской области детей другого бойца СВО отправили в детдом. Это произошло из-за их матери, которая злоупотребляла алкоголем и была лишена родительских прав. Приехавший в отпуск солдат попросил вернуть детей в семью, перед этим он обязал жену пройти лечение.