15:52, 7 августа 2025Россия

В России захотели отменить один штраф для автомобилистов

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

В России захотели отменить один штраф для автомобилистов — речь идет об установке тонированных стекол на транспортное средство. Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы, передает РИА Новости.

Авторы проекта обосновали инициативу повышением безопасности на дорогах. Как следует из пояснительной записки, тонировка может уменьшить ослепление водителя ярким светом фар встречных автомобилей ночью или бликами от солнца днем.

Еще одним аргументом в пользу принятия законопроекта депутаты назвали дополнительную защиту от краж и угонов. «Преступникам труднее будет разглядеть ценные вещи внутри машины», — говорится в тексте пояснительной записки.

Ранее россиян предупредили о наказании за наклейки на машине. Речь шла о взыскании в размере от 500 до 1000 рублей. Также возможен административный арест на 15 суток.

