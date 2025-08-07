В российском городе нашли мертвыми двоих пропавших школьников

В Сыктывкаре в реке нашли мертвыми двоих пропавших школьников

В Сыктывкаре в реке Вычегде нашли мертвыми двоих пропавших школьников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный Следственный комитет (СК).

Сообщение о пропаже детей в возрасте 12 и 13 лет поступило к правоохранителям 4 августа. Как установили следователи, мальчики в компании знакомых отдыхали на берегу реки в черте городского округа. В какой-то момент они пошли искупаться и не вернулись. Вещи пропавших при этом остались недалеко от места, где их видели в последний раз.

В ходе поисков подростков обнаружили в водоеме без признаков жизни. Предварительно, следов криминала не обнаружено

