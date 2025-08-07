В российском регионе уволили избившего пациента фельдшера скорой помощи

На Сахалине фельдшера скорой помощи уволили за избиение пациента

В Сахалинской области фельдшера скорой помощи уволили за избиение пациента. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Томари. Прохожие вызвали к лежавшему на земле в состоянии алкогольного опьянения мужчине бригаду скорой помощи. Приехавший по вызову фельдшер начал бить мужчину и силой тащить к автомобилю.

В региональном Минздраве поступок фельдшера назвали непозволительным. «С ним будут прекращены трудовые отношения», — констатировали в ведомстве, добавив, что материалы дела передадут в следственные органы.

