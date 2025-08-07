Россия
В российском регионе в ДТП с автобусом пострадали пять человек

В Ленинградской области столкнулись грузовик и автобус, пять человек пострадали
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Грузовик и рейсовый автобус столкнулись во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России в Telegram-канале.

Инцидент произошел на 22-м километре автодороги «Кола». По предварительным данным, в аварии пострадали пять человек. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что на федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом.

До этого в Ленинградской области грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом, переезжавшим железнодорожный переезд между станциями Олонец и Лодейное Поле. В автобусе находились туристы, которые направлялись в монастырь Александра Свирского, пострадали 12 человек.

