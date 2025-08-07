Экономика
19:41, 7 августа 2025Экономика

В США заявили о желании заменить Россию в поставках нефти и газа в Азию

Райт: США намерены заменить Россию как главного поставщика нефти и газа в Азию
Вячеслав Агапов
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: ANNEGRET HILSE / Reuters

США намерены заменить Россию как главного поставщика нефти и газа в Азию. О таком желании заявил министр энергетики США Крис Райт, его цитирует РИА Новости.

По словам чиновника, Вашингтон сейчас ведет переговоры со странами Азии, чтобы стать для них главным поставщиком энергоресурсов.

«Крупнейшим источником импорта нефти для Европы была Россия. Крупнейшим источником импорта природного газа для Европы была Россия. США перенаправляют эти поставки в Европу вместо России. Мы ведем обсуждение этого же с азиатскими странами. Диалог с Индией в этом еще ранний», — пояснил Райт.

В Белом доме уже грозили распространить повышенные пошлины на ключевых покупателей российской нефти, которые игнорируют угрозы властей США и продолжают импорт «прямым или косвенным образом». Помимо Индии, эта мера затронет главным образом Китай, который наряду с Индией стал главным потребителем сырья из России.

После введения президентом США Дональдом Трампом 25-процентных пошлин в отношении Индии за закупку российской нефти, Индия подписала с Россией соглашение о расширении промышленного и технологического сотрудничества. Оно затронет области алюминия, удобрений, железных дорог и технологий добычи полезных ископаемых.

