Варламов назвал запредельными цены в Гренландии

Блогер Варламов заявил, что в Гренландии очень дорогое жилье
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Известный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказал о высоких ценах на жилье в Гренландии. В выпуске, доступном на YouTube, он уточнил, что речь идет о ценах на недвижимость.

По словам Варламова, квартира площадью 80 квадратных метров в столице Гренландии Нууке будет стоить около 387 тысяч долларов (примерно 31 миллион рублей по текущему курсу). Его собеседник с острова добавил, что стоимость жилья в городе может достигать 629 тысяч долларов (около 49 миллионов рублей). «Вообще цены в Гренландии какие-то запредельные. Недвижимость тоже стоит огромных денег», — посетовал блогер.

Также, по словам Варламова, в Гренландии невозможно арендовать квартиру. Он подчеркнул, что снять жилье на острове будет сложнее, чем в Берлине или Париже.

Ранее Варламов рассказал о расизме и хамстве в Японии. Он уточнил, что жители страны критически относятся к приезжим.

