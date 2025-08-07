Интернет и СМИ
17:51, 7 августа 2025Интернет и СМИ

Вассерман назвал ошибкой отсутствие жены

Публицист Вассерман назвал серьезной ошибкой тот факт, что он не женился
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутат Госдумы, телеведущий и публицист Анатолий Вассерман назвал серьезной ошибкой тот факт, что он не женился. Об отсутствии отношений он рассказал изданию Mash.

Вассерман заявил, что не намерен праздновать День холостяка, который отмечается 7 августа. «По моему опыту, холостая жизнь совершенно не имеет преимуществ перед семейной. [Я] совершил в жизни серьезную ошибку, и лучше ее не повторять», — признался 72-летний публицист.

Ранее Вассерман объяснил, почему стал реже носить жилетку со множеством карманов, в которой регулярно появлялся на публике и которая стала отличительной чертой его образа. Депутат заявил, что теперь он реже совершает длительные прогулки и поэтому не берет с собой много вещей, которые могли бы ему понадобиться.

Вассерман еще в юности дал обет целомудрия. «Имел глупость ляпнуть. Но слово не воробей, вылетит — не застрелишь», — говорил публицист и добавлял, что о пожизненном отказе от секса жалеет. При этом он отмечал, что в школе он влюбился в девочку по имени Лена — она стала его первой и последней любовью.

