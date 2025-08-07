Интернет и СМИ
11:51, 7 августа 2025Интернет и СМИ

Власти Камчатского края опровергли информацию об утечке радиоактивных материалов

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Власти Камчатского края опровергли сообщения об утечке радиоактивных материалов с подводной лодки «Александр Невский». Соответствующие публикации появились в Telegram-каналах.

Авторы распространяют письмо, якобы адресованное главе Камчатского края Владимиру Солодову. Документ и изображения, вероятно, сфабрикованы — документ такого типа не может иметь категорию секретности «для служебного пользования». Кроме того, в оформлении есть ошибки: отсутствует номер, указана только дата; «о инциденте» вместо «об инциденте»; «региональное управление МЧС» вместо «ГУ МЧС России по Камчатскому краю», что более характерно для официальных писем; не указано отчество автора письма.

Кадр со счетчиком Гейгера является коллажом, ржавые подлодки на фоне на самом деле были сняты в 2016 году Приморском крае в бухте Павловского. Изображение руки было загружено с сайта стоковых снимков.

Заявление об утечке радиации из-за трещины в легком корпусе вызывает сомнения. Реактор находится внутри прочного корпуса и повреждения внешнего легкого корпуса никак не могут ему угрожать.

Центр управления регионом (ЦУР) Камчатского края опроверг распространившиеся сведения об утечке из-за землетрясения. «ТОФ и правительство Камчатского края данную информацию опровергли. То, что информация недостоверна, становится понятно, если просто чуть внимательнее взглянуть на фото, которыми сопровождается пост», — заявили там.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

    Все новости