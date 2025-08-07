Возможный эффект от встречи Путина и Трампа оценили

Политолог Дудаков: Путин и Трамп могут договориться о временном прекращении огня

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа повышает шансы на достижение определенных договоренностей по разрешению конфликта на Украине, в их числе возможно новое краткосрочное перемирие, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Такой саммит на самом высоком уровне действительно повышает вероятность того, что России и США удасться прийти к каким-то договоренностям, но пока все-таки нужно понимать, что переговорные позиции различаются у России и США. И для их сближения еще какое-то время понадобится, и, возможно, что одного саммита не хватит», — сказал Дудаков.

По его мнению, для администрации Трампа такая встреча будет попыткой добиться хотя бы каких-то, пусть и символических, достижений в рамках деэскалации и заморозки конфликта.

Так, чтобы Трамп мог сказать: Видите, еще с одной войной у меня получается как-то договориться и как-то ее начать разрешать. То, что касается позиции России, то я думаю, что она остается неизменной. Мы будем в очередной раз, в общем-то, пытаться уже на самом высоком уровне донести точку зрения нашу до американского лидера о том, что для нас важно разрешение первопричин конфликта, а потом уже можно действительно вести речь о реальной деэскалации Малек Дудаков политолог

При этом нельзя исключать, что в рамках этой встречи появятся соглашения по экономическому аспекту — санкций и всего остального, а также техническим и гуманитарным вопросам, добавил он. Кроме того, по мнению политолога, стороны могут договориться о временном перемирии, подобно тому, что было объявлено по случаю Дня Победы.

«Перспективы есть определенные. Набор действий, которые мы, может быть, увидим с обеих сторон, довольно большой», — подытожил Дудаков.

Ранее в четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков объявил о том, что встреча глав США и России согласована и состоится в ближайшие дни. По словам помощника Путина, стороны приступили к проработке и организации встречи. Он добавил, что место проведения переговоров также согласовано, однако будет раскрыто позже.

