ВС РФ форсировали реку у Волчанска и отвоевали часть берега

Марочко: ВС РФ форсировали реку у Волчанска и отвоевали часть берега

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ форсировали реку Северский Донец в районе Волчанска Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По сведениям военного эксперта, российским войскам удалось отвоевать часть прибрежной зоны около населенного пункта Прилипка. Также ВС РФ расширяют плацдарм на южном берегу реки Волчья. Кроме того, силам РФ удалось продвинуться в лесу восточнее и западнее Волчанска.

Помимо этого, сообщил Марочко, подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало в огневой мешок у Волчанских Хуторов. Сейчас идет планомерное уничтожение живой силы противника.

Ранее стало известно о приближении кульминации боев за Волчанск. Сообщалось, что российские подразделения полностью заняли северную часть города и сражаются в южной части.