Кимаковский: ВСУ заняли часть роддома в Краматорске

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли часть роддома в Краматорске, в котором остаются врачи и пациентки. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Есть подтверждения информация, что вооруженные формирования Украины разместили свои силы в здании местного родильного дома», — рассказал он. Советник добавил, что в медучреждении разместили не только регулярную армию, но и иностранных наемников.

Кроме того, он сообщил, что Киев готовит в родильном доме провокацию, аналогичную той, что была совершена в мариупольском роддоме в 2022 году. По словам Кимаковского, ВСУ готовят обстрел или подрыв родильного дома.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили несколько батальонов украинских войск ударами авиабомб в Днепропетровской области. Как рассказали представители российских силовых структур, украинские военные были уничтожены во время отступления из Январского.