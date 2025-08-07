Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:50, 7 августа 2025Силовые структуры

Захотевшего любви российского военного ударили по голове топором и закопали

Житель Курской области убил и закопал военного за домогательство к сожительнице
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Житель Льгова в Курской области Валерий Маликов обвиняется в расправе над военнослужащим, который домогался его сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По решению Льговского районного суда мужчина заключен под стражу на два месяца.

Из материалов уголовного дела следует, что вечером 2 августа в дом, где проживал Маликов с гражданской женой, постучался мужчина в военной форме и спросил сигареты. Мужчины познакомились и решили отметить День ВДВ. Во время застолья гость предложил сожительнице Валерия отдаться ему за деньги, женщина отказалась, после чего все разошлись спать.

Проснувшись ночью, Маликов увидел, что военный не оставил попыток добиться любви от его сожительницы, и взялся за топор. Гость получил два удара по голове и перестал дышать. Утром хозяин выкопал яму рядом с домом и скинул туда тело, заложил ветками и поджег. Позже Маликов закопал обгоревшие останки.

Ранее сообщалось, что на Урале тренер по карате расправился с супругой и для того, чтобы скрыть это, устроил ДТП.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Геленджике остановили «целый чача-мобиль». Число жертв ядовитого алкоголя с юга России растет

    60-летняя супермодель показала лицо без макияжа и фильтров со словами «люблю свой возраст»

    В Ленобласти в крови полуторагодовалого мальчика нашли наркотики

    Путин поздравил с юбилеем композитора песен Пугачевой и Орбакайте

    24-летнюю звезду «Дома-2» нашли мертвой в квартире

    Расходы российского бюджета резко выросли

    Звезды «Приключений Электроника» резко высказались о покинувших Россию артистах

    Звезду «Эйфории» заметили на съемках «Дьявол носит Prada 2»

    Неизвестный отрезал голову знаменитому крокодилу по прозвищу Казанова Буддабаду

    В России захотели отменить один штраф для автомобилистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости