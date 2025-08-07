Захотевшего любви российского военного ударили по голове топором и закопали

Житель Курской области убил и закопал военного за домогательство к сожительнице

Житель Льгова в Курской области Валерий Маликов обвиняется в расправе над военнослужащим, который домогался его сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По решению Льговского районного суда мужчина заключен под стражу на два месяца.

Из материалов уголовного дела следует, что вечером 2 августа в дом, где проживал Маликов с гражданской женой, постучался мужчина в военной форме и спросил сигареты. Мужчины познакомились и решили отметить День ВДВ. Во время застолья гость предложил сожительнице Валерия отдаться ему за деньги, женщина отказалась, после чего все разошлись спать.

Проснувшись ночью, Маликов увидел, что военный не оставил попыток добиться любви от его сожительницы, и взялся за топор. Гость получил два удара по голове и перестал дышать. Утром хозяин выкопал яму рядом с домом и скинул туда тело, заложил ветками и поджег. Позже Маликов закопал обгоревшие останки.

