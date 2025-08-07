Бывший СССР
Зеленского обвинили в многократном уклонении от службы в армии

ТАСС: Уклонявшийся от службы в армии Зеленский отправляет мужчин на убой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский многократно уклонялся от службы в армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что созданная политиком система мобилизации беспощадна к пойманным на улице мужчинам призывного возраста. По словам собеседников агентства, украинский лидер гонит граждан на убой. «Примечательно, что в свое время Зеленский сам игнорировал повестки из военкомата во времена президентства [Петре] Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму)», — сообщили представители силовых структур.

Ранее в Черкассах мужчина, вооруженный пистолетом и гранатой, отказался сдаваться военкомам. Как рассказал бежавший из Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, прибывшим на место полицейским украинец заявил, что у него нет ни дома, ни семьи и терять ему нечего.

