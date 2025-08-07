Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:18, 7 августа 2025Экономика

Жильцы российского дома пожаловались на угрозу его обрушения

Жители Энгельса пожаловались на угрозу обрушения дома с обвалившимся потолком
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «ЭНГЕЛЬС ОНЛАЙН»

Жильцы одного из домов в Энгельсе Саратовской области пожаловались, что он может рухнуть из-за своего неудовлетворительного состояния. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «ЭНГЕЛЬС ОНЛАЙН».

Речь идет о трехэтажном доме, расположенном по адресу улица Советская, 47. В середине июля на втором этаже в зоне общей кухни обвалился потолок. На записи, сделанной жильцом, можно наблюдать заваленный обломками потолка пол, а также деревянные перекрытия, которые стали видны после обрушения. В результате ЧП никто не пострадал.

«Сейчас (потолок) падает в туалете — это места общего пользования. ТСЖ приезжали и уехали думать, уже неделю думают. Сейчас там почти дыра с третьего на второй этаж. Скоро третий этаж обрушится», — опасаются жильцы проблемного дома. Они рассказали, что многочисленные обращения в разные инстанции не приносят ощутимого результата.

Вечером четверга, 7 июня, в Санкт-Петербурге в жилом доме на Невском проспекте рухнул потолок. В результате один человек не выжил, а еще один был госпитализирован.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал условия встречи с Путиным

    Трамп высказался о введении санкций против России

    Сырский признал провал ВСУ во время российской операции «Поток» в Курской области

    ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

    Летевший в Пензу самолет вернулся в Москву из-за неисправности

    Жильцы российского дома пожаловались на угрозу его обрушения

    На Украине работу ТЦК сравнили с соревнованием

    США решили заменить Россию на азиатском рынке

    Российскую модель ограбили в Лондоне

    Макрон поддержал прекращение огня на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости