Жильцы российского дома пожаловались на угрозу его обрушения

Жители Энгельса пожаловались на угрозу обрушения дома с обвалившимся потолком

Жильцы одного из домов в Энгельсе Саратовской области пожаловались, что он может рухнуть из-за своего неудовлетворительного состояния. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «ЭНГЕЛЬС ОНЛАЙН».

Речь идет о трехэтажном доме, расположенном по адресу улица Советская, 47. В середине июля на втором этаже в зоне общей кухни обвалился потолок. На записи, сделанной жильцом, можно наблюдать заваленный обломками потолка пол, а также деревянные перекрытия, которые стали видны после обрушения. В результате ЧП никто не пострадал.

«Сейчас (потолок) падает в туалете — это места общего пользования. ТСЖ приезжали и уехали думать, уже неделю думают. Сейчас там почти дыра с третьего на второй этаж. Скоро третий этаж обрушится», — опасаются жильцы проблемного дома. Они рассказали, что многочисленные обращения в разные инстанции не приносят ощутимого результата.

Вечером четверга, 7 июня, в Санкт-Петербурге в жилом доме на Невском проспекте рухнул потолок. В результате один человек не выжил, а еще один был госпитализирован.