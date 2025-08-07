Россия
22:40, 7 августа 2025Россия

В доме на Невском проспекте рухнул потолок

В жилом доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге рухнул потолок
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В жилом доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге рухнул потолок между первым и вторым этажами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, есть один погибший, еще один человек госпитализирован.

Ранее стало известно, что в жилом доме в Прокопьевске Кемеровской области из-за протечки крыши рухнул потолок. Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Петренко, 26.

До этого сообщалось, что в Находке потолок едва не упал на спящего в комнате подростка. Инцидент произошел в двухэтажке по улице Тимирязева.

