16-летний турист попытался изнасиловать отдыхающую в соседнем отеле девушку и поплатился

Подросток поплатился за попытку изнасиловать отдыхавшую в Европе туристку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел еще 31 июля. 16-летний британский турист приехал с семьей на остров Тенерифе, Испания, и остановился в отеле курорта Плайя-де-лас-Америкас. Во время отдыха подросток направился в соседний отель и зашел за незнакомой 22-летней отдыхающей в ее номер.

Девушка оказала сопротивление, закричала и не дала нападавшему закрыть за собой дверь. После этого несовершеннолетний скрылся, а туристка, которая также оказалась жительницей Великобритании, обратилась в полицию.

Юношу нашли по видеокамерам и задержали у бассейна в ближайшей гостинице. «Учитывая серьезность выдвинутых против него обвинений, он был заключен под стражу в исправительном центре для несовершеннолетних, где будет оставаться без возможности покинуть остров до суда», — сообщил представитель Национальной полиции на Тенерифе.

