Экономика
11:41, 8 августа 2025Экономика

Аналитики оценили шансы Трампа заставить Москву пойти на его условия

Reuters: Давление на торговых партнеров РФ чревато большими издержками для США
Кирилл Луцюк

Фото: Yuri Gripas / Pool / CNP / MediaPunch / Globallookpress.com

Давление президента США Дональда Трампа на Россию и ее торговых партнеров может обернуться для Вашингтона серией неприятных издержек. Об этом сообщило агентство Reuters.

Оно напомнило, что Белый дом уже ввел дополнительный 25-процентный тариф на индийский импорт в связи с тем, что Нью-Дели не отказался от приобретения российской нефти. Аналогичное распоряжение по Китаю пока не подписано, но ожидается, что в пятницу власти США объявят о новых мерах в отношении стран — покупателей нефти у РФ. И хотя такие вторичные пошлины могут нанести ущерб российской экономике, есть мнение, что и сами Соединенные Штаты не избегут негативных последствий.

В частности, вырастут цены на нефть, что создаст Трампу политические проблемы перед промежуточными выборами в Конгресс США в 2026 году. Кроме того, пошлины осложнят процесс заключения торговых соглашений с Китаем и Индией. В свою очередь, Москва уже дала понять, что готова преодолеть любые новые экономические трудности, вызванные США и их союзниками.

Аналитик Юджин Румер назвал нулевой вероятность того, что Москва откажется от продолжения боевых действий из-за угроз Трампа. Тем более что КНР ясно дала понять, что не перестанет покупать российскую нефть. Бывший советник по внешней политике бывшего президента Барака Обамы Бретт Бруен обратил внимание, что Россия уже нашла способы уклониться от экономических санкций. И даже если пошлины и рестрикции сокращают доходы РФ, Москва не испытывает особого внутреннего давления.

По данным агентства Bloomberg, Россия уже предложила Индии скидку пять долларов за баррель бренда Urals, чтобы продолжить поставки нефти в эту южноазиатскую страну.

