Россия предложила Индии скидку для продолжения поставок нефти

Bloomberg: РФ сделала Индии скидку $5 за баррель для продолжения поставок нефти

Россия предложила сделать Индии скидку в размере пяти долларов за баррель бренда Urals по отношению к бенчмарку Dated Brent, чтобы продолжить поставки нефти в страну. По новой цене энергоресурс предлагают в индийских портах, хотя неделю назад дисконт был нулевым, выяснило агентство Bloomberg.

В аналитической компании Kpler Ltd. сделали вывод, что скидка была предоставлена в связи с ужесточением антироссийских санкций со стороны Евросоюза и риском новых ограничений от США.

По словам руководителя отдела анализа сырой нефти в Kpler Хомаюн Фалакшахи, тенденция к снижению стоимости Urals может продолжиться. Это вызвано неопределенностью действий США.

Аналитики полагают, что индийские компании вряд ли смогут полностью отказаться от российской нефти, поскольку замещение 37 процентов доли рынка РФ будет дорогостоящим. Государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) рассматривают вариант приостановки поставок, а частные компании продолжают закупки, но в меньших объемах.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что НПЗ Индии временно прекратили покупать нефть у России. Это произошло из-за давления Вашингтона и введения президентом США Дональдом Трампом дополнительных пошлин на индийский экспорт.