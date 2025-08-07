Экономика
21:01, 7 августа 2025Экономика

Нефтеперерабатывающие заводы Индии прекратили покупать нефть у России

Вячеслав Агапов

Фото: Punit Paranjpe / Reuters

Государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии прекратили покупать нефть у России. О приостановке поставок сырья из РФ со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Крупнейшие нефтяные госкомпании, включая Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., временно отказались от закупок российской нефти из-за давления Вашингтона и введения президентом США Дональдом Трампом дополнительных пошлин на индийский экспорт. Они решили не объявлять тендеры на российскую нефть до получения официальных указаний от правительства.

Заменить поставки российского сырья планируют за счет нефти из США, Бразилии и Ливии.

Официально индийские власти не запрещали закупки российской нефти, однако правительство страны просило компании разработать альтернативные варианты поставок на случай дальнейшего ухудшения отношений с США.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ответ на угрозы американского лидера кратно увеличить пошлины для государств, которые закупают российскую нефть, пообещал не идти на компромисс. Он заявил, что не поступит в ущерб интересам фермеров страны, даже если придется заплатить высокую цену.

6 августа Индия подписала соглашение с Россией о расширении промышленного и технологического сотрудничества. Документ был подписан после введения президентом Трампом 25-процентных пошлин в отношении Индии за закупку российской нефти.

