Арахамия требовал гарантии безопасности от Зеленского по делу о НАБУ

Арахамия: Депутатам Рады нужны гарантии безопасности от Зеленского

Глава правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что депутатам необходима гарантия безопасности от президента республики Владимира Зеленского по скандалу с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Об этом стало известно из опубликованной переписки депутатов в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Я не дам этот кризис решить чисто за счет депутатов, поставив их под удар. Я доношу это до всех международников, сказал это президенту. (...) Необходимы гарантии безопасности каждого», — написал Арахамия.

По его словам, в связи с делом о НАБУ в стране политический кризис и «очень сложная ситуация».

Ранее депутат Рады Александр Федиенко подтвердил прессе подлинность переписки депутатов Верховной Рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» о скандале с НАБУ. По его словам, при этом история чата выглядит неполной, а некоторые из сообщений вырваны из контекста.